"Законопроект Мусія" на 95% збігається з проектом, розробленим МОЗ

Альтернативний законопроект про реформування системи охорони здоров'я України, поданий народним депутатом від «Блоку Петра Порошенко», заступником голови Комітету ВР з питань охорони здоров'я Олегом Мусієм, на 95% збігається з законопроектом, розробленим нинішнім керівництвом Міністерства охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

«Альтернативний законопроект, зареєстрований у Верховній Раді, - це 95% той текст, який ми подали. Ніякої альтернативи там немає. Зміни несуттєві, хоча є й критичні зауваження. Великої різниці між двома законопроектами немає. Важливо не втрачати часу. Впевнений, що ми зможемо знайти консенсус. Я прошу попрацювати з нашою командою і вийти з цим законом на голосування у Верховній Раді», - сказав Квіташвілі.

Міністр закликав членів Комітету ВР з питань охорони здоров'я обговорити і доопрацювати варіанти законопроектів.

«Основні відмінності між ними стосуються господарської форми власності. З цим я не бачу проблем. Є такі зміни, які не впливають істотно на процеси реформування. Є моменти, які можуть затягнути процес. Я готовий сісти з тією групою, яка працювала над альтернативним законопроектом, попрацювати і зробити нормальний документ. Альтернативний закон включає всі ті зауваження, з якими ми і так були згодні. Впевнений, що за кілька днів ми зможемо вийти з одним документом», - зазначив Квіташвілі.

Він підкреслив, що законопроекти про реформування системи охорони здоров'я пройшли всі експертні обговорення. «Вони були узгоджені зі Світовим банком, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міжнародним валютним фондом і т. д. Це не законопроекти про приватизацію, про продаж майна. Це удосконалення ідей, які є в Україні. Щоб відійти від оплати ліжко-місця, щоб держава могла правильно оплачувати», - сказав Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Квіташвілі звинуватив голову Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольгу Богомолець, першого заступника Оксану Корчинську та заступника Мусія в саботажі розгляду урядових законопроектів про проведення медичної реформи.

За його словами, в ході засідання профільного комітету ВР ці депутати намагалися «просто заговорити засідання» для того, щоб не вистачило часу на розгляд трьох урядових законопроектів про реформування медичної галузі.

Квіташвілі додав, що така поведінка керівництва комітету стала для нього повною несподіванкою, особливо враховуючи те, що Бюджетний комітет ВР не висловив зауважень до цих законопроектів.

На початку липня у ВР було зареєстровано три ініційованих МОЗ законопроекти про реорганізацію медичних закладів у рамках проведення реформи охорони здоров'я.

Уряд пропонує прийняти законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань охорони здоров'я» (№2309а); «Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я» (№2310а) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення законодавства з питань охорони здоров'я» (№ 2311а).

Як заявив Квіташвілі, прийняття даних законопроектів покладе початок медичній реформі, оскільки передбачено повну зміну системи управління установами охорони здоров'я, що дасть можливість головним лікарям ефективно управляти фінансами для кращого задоволення потреб пацієнтів.