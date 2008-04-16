Якщо тобі так хочеться надягти на весняну прогулянку улюблені джинси, але, на жаль, ти в них вже не влізаєш, то тобі просто необхідна одноденна фруктова дієта.

При шестиразовому харчуванні ти за день одержиш тільки 810 калорій.

Так що ж слід з`їсти, щоб схуднути?

На сніданок тобі слід приготувати такий салат. Для його приготування тобі необхідно влити в двісті грамів знежиреного сиру п`ятдесят грамів мінеральної води. Змішай суміш, після чого, дрібно поріж половинку банана і додай його до сирної маси. Зверху салат збризніть лимонним соком.

На другий сніданок тобі доведеться обмежитися яблуком. На обід, необхідно, на одній столовій ложці олії підсмажити млинчики.

Для приготування тіста змішайте одну столову ложку борошна, одне яйце, шість столових ложок мінеральної води, а також невелику кількість цукру. Млинчики потрібно з`їсти з однією столовою ложкою яблучного пюре. На полудень з`їси одне яблуко. На вечерю - фруктовий салат.

Для його приготування тобі слід узяти будь-які чотири види фруктів на вибір, порізати їх, після чого полити апельсиновим соком і однією столовою ложкою меду.

Перед сном можна з`їсти ще одне яблуко. Таким чином, ти цілий день будеш щось їсти, тому не виникне відчуття голоду, при цьому, кількість калорій, що містяться в твоїй їжі, буде дуже низькою, а улюблені джинси знов стануть якраз. Крім того, всі блюда, які увійдуть до твого денного меню дуже смачні і легкі. Спробуй.