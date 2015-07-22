На Донетчині заблоковано постачання ліків терористам на окуповану територію

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що місцева бізнес-структура поставляла на тимчасово окуповані терористами території широкий спектр лікарських засобів. Згідно з вилученими товарно-транспортними накладними, ліки надсилалися у Донецьк, Макіївку та Шахтарськ. За оперативною інформацією, більша частина медикаментів надходила безпосередньо до незаконних збройних формувань бойовиків, решта реалізовувалася за максимально завищеними цінами місцевим жителям.

«Лікарські засоби на українській території перевантажувалися з фур у менший транспорт та перевозилися через лінію зіткнення поза блокпостами. Завдяки спецоперації СБУ в Дніпропетровській та Донецькій областях виявлено перевалочну базу на Донеччині та повністю блоковано канал постачання ліків», - повідомляє прес-центр.

Під час обшуків в офісах та складських приміщеннях співробітники спецслужби вилучили договори з контрагентами на окупованих територіях, печатки СПД, які здійснюють фінансово-господарську діяльність на окупованій території, а також 1 мільйон 225 тисяч гривень, понад 54,5 тисячі євро та 7 тисяч американських доларів.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації поставок ліків терористам.