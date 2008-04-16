В Україні розпочалась масштабна кампанія з тестування студентів на ВІЛ

В Україні розпочалась масштабна кампанія з безкоштовного тестування студентської молоді на ВІЛ .

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій КЛЕПІКОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Це унікальний проект, якого в Україні ще не було. Безкоштовне тестування на умовах анонімності зможуть пройти приблизно 15 тисяч студентів, ще 100 тисяч студентів буде охоплено інформаційною компанією з профілактики ВІЛ/СНІД”, - сказав А.КЛЕПІКОВ.

За його словами, тестування організовано в 50 вищих навчальних закладах Києва, Дніпропетровська та Одеси. “Кампанія триватиме з 15 квітня по 23 травня”, - додав він.

А.КЛЕПІКОВ також повідомив, що кампанію з тестування організував Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні за підтримки Фонду Levi Strauss та при партнерстві Міністерства освіти та науки, а також Міністерства охорони здоров’я України.