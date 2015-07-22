Квіташвілі хоче через суд заборонити Яценюку розглядати результати службового розслідування

З таким позовом Квіташвілі звернувся в Окружний адміністративний суд Києва, в якому вимагав скасувати наказ про проведення службового розслідування щодо своєї діяльності на посаді Міністра МОЗ, а так само щодо свого першого заступника Олександри Павленко, повідомляє РБК-Україна.

Крім того, в забезпечення позову, Квіташвілі зажадав від суду заборонити Кабміну розглядати результати цього розслідування та приймати на підставі цих документів будь-яке рішення, у тому числі про можливе притягнення до відповідальності вищих посадових осіб МОЗ, у разі виявлення порушень з їх боку, як того вимагає законодавство.

Відповідачами у справі виступають 14 народних депутатів, а також Національне агентство з питань державної служби. В якості третіх осіб Квіташвілі попросив залучити Кабмін і МОЗ. Перше засідання по справі призначено на 22 липня.

Нагадаємо, 27 травня Яценюк розпорядився провести службове розслідування щодо Квіташвілі, його першого заступника Олександри Павленко та інших посадових осіб МОЗ на предмет належного виконання ними службових обов'язків.

Перевірка, результати якої Квіташвілі намагається заблокувати в суді, була ініційована після звернення до прем'єр - міністра 66 народних депутатів, з описом критичної ситуації, що склалася в системі охорони здоров'я, у бездіяльності Міністра МОЗ у питаннях забезпечення закупівлі ліків, в т. ч. для бійців АТО, а також повне ігнорування Квіташвілі завдань щодо впровадження реформ.