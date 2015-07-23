Які продукти не можна їсти на сніданок: поради дієтологів

Вчені переконані, що ряд продуктів харчування категорично не рекомендується їсти вранці, якщо попереду вас чекає насичений робочий день. Про які саме продукти йдеться, розповість joinfo.ua.

Насамперед, уникайте зранку вживання продуктів, які провокують нестачу енергії і розумову загальмованість. Ці явища викликають неправильну роботу судин, а її в свою чергу провокує так званий «поганий» холестерин.

Самі по собі м'ясо, сметана, яйця корисні, але їх надмірне вживання викликає осідання холестерину на стінках судин, внаслідок чого вони стають більш крихкими, погано пропускаючи кров і викликають відчуття втоми і слабкості.

Також варто уникати солодощів з високим вмістом цукру і екстремально солоних закусок. Занадто велика кількість цукру і солі шкодять концентрації уваги і негативно позначаються на пам'яті.

Ще одним табу для сніданку є м'ясо індички. Воно знижує працездатність і викликає втому. Цим же загрожує і вживання на сніданок борошняних виробів – наприклад, макаронів.