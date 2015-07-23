Чудодійна маска із глини від зморшок

Перед процедурою потрібно очистити обличчя скрабом, щоб маска краще вбралася в шкіру.

Для приготування маски змішайте 1 ст. л. білої глини і 1 ч. л. гліцерину, додайте 1 ч. л. обліпихової олії і 1 ч. л. води, пише myledi.net.

Все це ретельно перемішайте. Нанесіть маску на обличчя рівномірним шаром на 15 хв, потім просто змийте водою. Після, скористайтеся своїм кремом для обличчя.

Ця маска від зморшок є ефективною і недорогою. Всі компоненти без проблем можна купити в будь-якій аптеці. Робити необхідно цю маску від зморшок 1-2 рази на тиждень.