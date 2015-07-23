П'ять способів зробити каву кориснішою

Дуже любите каву і не уявляєте життя без неї? Три чашки в день для вас не межа? Тоді ви повинні знати, що кофеїн у великих кількостях негативно впливає на організм. Як зменшити цю шкоду без відмови від кави?

Кардамон

Кардамон не тільки надасть каві пікантний аромат, але і надасть м'яку заспокійливу дію і зміцнить шлунок. Додавати кардамон в каву краще свіжий (в порошку) або у вигляді коробочок.

Кориця

Кориця надає каві приємний солодкий присмак і має величезний позитивний вплив на здоров'я. Вона знижує рівень глюкози в крові і скорочує «окисний» ефект від дії кави. Корицю можна додавати при приготуванні цілою паличкою або посипати нею готову каву в молотому вигляді.

Чорний перець

Перець має властивість очищати травну систему, стимулює обмінні процеси, сприяє кращому функціонуванню роботи шлунка і виведенню токсинів. Додайте 2-3 горошинки в свіжозаварену каву.

Гвоздика

Гвоздика стимулює рух крові і знижує тиск. Додайте 1 головку в каву і дайте їй настоятися. Гвоздика містить ефірні олії, які наповнять напій ароматом, і знизить його шкоду для організму.

Імбир

Імбир має заспокійливі властивості, знімає спазми і больові симптоми, використовується як стимулятор роботи травної системи. Досить під час варіння додати в каву маленький свіжий шматочок кореня або трохи порошку.