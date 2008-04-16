Вітаміни можуть призвести до передчасної смерті - учені

Вживання вітамінів може негативно позначитися на здоров`ї людей і привести до передчасної смерті. Як пише газета The Telegraph, про це повідомили дослідники університету Копенгагена. Згідно з їх дослідженнями, антиоксиданти, що включають вітаміни А і Е, порушують природний захист організму і можуть призвести до передчасної смерті.

Газета.ру