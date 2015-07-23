Квіташвілі заявив, що вважає протиправними дії членів комісії з перевірки роботи МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив, що вважає упередженими і протиправними дії членів комісії з перевірки роботи МОЗ й опротестував їх в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це йдеться у переданому прес-службою МОЗ коментарі Квіташвілі.

"У Міністерстві охорони здоров’я України за час мого перебування на посаді міністра було проведено близько 10-ти різних перевірок та службових розслідувань, ми готували відповіді на сотні офіційних звернень від народних депутатів України.

Я вважаю, що проведення розслідувань і перевірок – це потрібний процес контролю за діяльністю державних органів влади, якщо дані перевірки не суперечать чинному законодавству, а результати перевірок є правдивим відтворенням подій, а не перекручуванням фактів», - зауважив міністр.

Він нагадав, що «останнє службове розслідування на вимогу народних депутатів тривало протягом двох місяців».

«Рішення, яке було прийнято за результатами розслідування, є спотворенням реальних фактів, а дії комісії, яка проводила розслідування, були упередженими та протиправними. У мене, як у міністра охорони здоров’я України, є тільки один інструмент опротестувати дії членів комісії – це звернутися в Окружний адміністративний суд Києва. Я вирішив скористатися даною можливістю, оскільки для мене важливо, щоб дії всіх посадових осіб були справедливими та відповідальними», - наголосив Квіташвілі.

Також міністр вкотре підкреслив, що його заява про відставку залишаються чинними.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко, виступаючи в парламенті, заявив, що у його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я», і БПП «не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві».

Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав заяву.

2 липня голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець нагадала, що Кабмін створив комісію, у складі якої також працюють народні депутати, щодо розслідування діяльності чинного складу Міністерства охорони здоров'я, зокрема стосовно закупівель, проведених МОЗ у грудні минулого року”.

Також 2 липня Комітет ВР питань охорони здоров'я рекомендував парламенту розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади міністра охорони здоров’я.

13 липня Богомолець повідомила, що комісія з перевірки діяльності МОЗ завершила свою роботу й закликала ВР розглянути результати.