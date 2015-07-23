Богатирьову судитимуть заочно

Богатирьову підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління відомства розслідується кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра охорони здоров’я України Раїси Богатирьової та інших осіб за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, тобто за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У кримінальному провадженні 8 травня 2015 р. Генеральна прокуратура України звернулася до суду із клопотанням про започаткування процедури спеціального досудового розслідування.

23 липня 2015 року рішенням Печерського районного суду Києва надано дозвіл на здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно Богатирьової.

Генеральною прокуратурою України відповідно до гл. 24-1 КПК України розпочато процедуру спеціального досудового розслідування у цьому провадженні.

У відомстві зауважили, що главою 24-1, якою чинний Кримінальний процесуальний кодекс України доповнений відповідно до Закону України від 07.10.2014, передбачено процедуру проведення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто можливості судом заочного засудження у разі, коли особа перебуває у міждержавному чи міжнародному розшуку.

Це перше в історії Генеральної прокуратури України застосування процедури спеціального досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід для Богатирьової у вигляду арешту.

16 червня генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що Генпрокуратура внесла подання про заочне засудження стосовно Богатирьової, а також колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.

"Процедура спеціального розслідування (заочного виробництва) вперше реалізована на практиці. До суду внесено подання про заочне засудження екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової і співучасника Олександра Стащенка за фактом заволодіння бюджетними коштами на суму 6,5 млн грн у процесі закупівель медичних препаратів та обладнання. Процедуру заочного засудження застосовано також щодо колишнього голови Національного банку України, першого віце-прем'єр-міністра і прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Його підозрюють у розкраданні і привласненні державних коштів НБУ на суму близько 118 млн гривень", - повідомив Шокін.