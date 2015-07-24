У Києві діяла лабораторія з виготовлення фальсифікованих ліків

Як повідомляє прес-центр СБУ, затримано чотирьох громадян України, які налагодили виробництво і фасування підроблених медичних препаратів, біологічно активних добавок та засобів медичного призначення у Києві та Василькові.

Зловмисники облаштували лабораторії у власних приватних приміщеннях та планували реалізовувати фальсифікати по всій країні через мережу торгових агентів.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у приміщеннях лабораторій під час пакування фальсифікованого товару.

В ході обшуків вилучено близько 3 тонн готових лікарських засобів, сировину для їхнього виготовлення та 6 станків для пакування продукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до виготовлення та збуту фальсифікованих медикаментів.