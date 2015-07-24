Світовий банк надасть кошти для медичної реформи у 8 регіонах

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

За словами заступника міністра охорони здоров`я України Ігоря Перегінця, понад $214 млн, які є позикою Україні від Світового банку на реформу, умовно розподілять на дві частини.

«Перша, центральна частина – це зміни системні, інформаційні технології, громадське здоров'я, посилення потенціалу Міністерства охорони здоров'я. Велика частка, близько 75% - це регіональний компонент. Усі регіони подавали заявки. Світовим банком було відібрано вісім. Більшість регіонів ці гроші будуть інвестувати в посилення первинної ланки медичної допомоги", - зазначив Перегінець.

На його переконання, у тих регіонах, куди було спрямовано кошти, люди вже наступного року побачать "зміни в інфраструктурі, в якості послуг, які отримуватимуть через первинну медичну допомогу".