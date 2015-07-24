Для лікування туберкульозу в Україні застосовуватимуть новий препарат

Як повідомили УНІАН у МОЗ, на нараді, за участі міжнародних фахівців, обговорили можливості використання нового протитуберкульозного препарату «Бедаквілін» в Україні.

Як зазначали експерти, одним з головних компонентів нової Глобальної стратегії з протидії туберкульозу на період 2016 - 2035 рр. є необхідність впровадження нових засобів для лікування хворих на туберкульоз, в першу чергу мультирезистентного (МРТБ) та з розширеною резистентністю (РРТБ). На сьогодні питання забезпечення доступу до нових протитуберкульозних препаратів для лікування пацієнтів, хворих на МРТБ/РР ТБ, залишається проблемним. Згідно зі статистичними даними УЦКС, за 2014 рік в Україні зареєстровано близько 7855 хворих з МРТБ, з них 1201 – з розширеною резистентністю.

Згідно розпоряджень ВООЗ, використання бедаквіліну необхідно забезпечити з відповідністю таким критеріям як ефективна система лікування і моніторингу та активний фармаконагляд і менеджмент побічних ефектів. На сьогодні препарат проходить III фазу клінічних досліджень і схвалений регуляторними органами Російської Федерації та США. Україна входить до переліку країн, які можуть подавати запит на безкоштовне отримання бедаквіліну в рамках унікальної програми пожертвувань відповідно до угоди, що була підписана між Агентством США з міжнародного розвитку та виробником бедаквіліну «Джонсон і Джонсон». Реєстрація препарату в Україні відповідно до чинної нормативної бази здійснюється безкоштовно, позачергово та без проведення контролю якості.

Учасники наради обговорили пілотні регіони для впровадження лікування з використанням бедаквіліну. Регіони будуть відібрані з урахуванням підтримки керівників протитуберкульозної служби впровадження пілоту, епідеміологічно-напруженої ситуації із захворюванням на туберкульоз, забезпечення належної організації лікування хворих на МР ТБ та підтримки USAID SIAPS для здійснення належного фармаконагляду.

У нараді взяли участь представники ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» (УЦКС), регіонального бюро ВООЗ в Україні, USAID SIAPS «Системи покращення доступу до лікарських засобів та фармацевтичних послуг» та фахівців з реєстрації лікарських засобів Державного експертного центру МОЗ України.