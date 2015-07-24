На вихідні в Україні буде до +40°

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України з посиланням на Укргідрометцентр, Державтоінспекція радить водіям планувати свої поїздки, особливо на великі відстані з урахуванням погодних умов: обов’язково брати з собою прохолодну воду в достатній кількості і необхідні ліки, намагатися одягати в дорогу вільний, нещільний одяг, уникати вживання жирної і солоної їжі, паркуватися по можливості в тіні, а перед початком руху обов'язково провітрювати салон автомобіля, не залишати дітей у закритому авто навіть на короткий час.

Перед поїздкою слід обов’язково перевірити технічний стан автомобіля. У спекотну погоду особливу увагу потрібно звертати на систему охолодження двигуна, рівень мастила, стан гальмівних колодок і тиск у шинах.