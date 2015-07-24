Корисні властивості абрикосів

Мікроелементи представлені солями заліза і сполуками йоду. Тому систематичне вживання абрикосів дозволяє попередити захворювання щитовидної залози. Є в абрикосі і пектин, здатний виводити з організму токсичні продукти обміну і холестерин.

Плоди абрикоса підвищують гемоглобін у крові, що сприяє збільшенню опірності організму. Сприятливо впливають на процес кровотворення. Особливо корисні вони при авітамінозах, захворюваннях серцево-судинної системи, нирок, ожирінні. А так само допомагають поліпшити пам'ять і підвищують мозкову активність, що безперечно дуже важливо для людей, що займаються інтелектуальною працею, школярам і студентам. Абрикосовий компот надає послаблювальну дію при запорі. Плоди незамінні при інтоксикації важкими металами, підтримують здоров'я онкологічних хворих.

Протинабрякову, сечогінну дію густих настоїв і відварів з кураги без цукру відомо давно. Їх широко використовують у комплексній терапії багатьох захворювань серцево-судинної системи і нирок. Можна вводити абрикоси і в раціон хворих на цукровий діабет, але слід врахувати, що узбецькі і таджицькі сорту таким хворим протипоказані, оскільки вміст у них цукру становить 80%.

З великою користю курагу включають в так звані магнієві дієти, що застосовуються для лікування гіпертонічної хвороби та аліментарних форм недокрів'я.

Абрикосову камедь, крапельки або натікання прозорою жовтуватою маси на стовбурах дерев, використовують у виробництві кровозамінників.

Абрикосовий сік корисний при зниженій кислотності, захворюваннях кишечника, що супроводжуються гнильними процесами, бо володіє бактерицидними властивостями.

0,75 склянки абрикосового соку достатньо для задоволення добової потреби людини у вітамінах.