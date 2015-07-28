10 продуктів, які збережуть здоров'я судин

Фахівці склали список продуктів, які допоможуть зберегти здоров'я ваших судин і запобігти багатьом захворюванням.

1. Авокадо

Вчені з Мексики виявили, що у людей, які щодня протягом тижня їдять авокадо, в середньому на 17% знижується рівень поганого холестерину крові.

Шматочки авокадо можна нарізати слайсами і класти на бутерброд або ж нарізати кубиками і додавати в салати.

2. Цільнозернові продукти

Клітковина, яка міститься у цілому зерні (цільнозерновий хліб, неочищений рис, вівсяна і гречана крупи), виводить зайвий холестерин з організму.

3. Лосось (або інша жирна риба)

Жирна риба, така як скумбрія, оселедець, тунець і лосось містить омега-3 жирні кислоти. Вживання жирної риби двічі на тиждень знижує ризик розвитку серцевих захворювань, зменшує запалення і покращує обмін холестерину.

4. Спаржа

Спаржа є одним з кращих природних очищувачів артерій – вона містить багато фолатів, які лікують багаторічні запалення судин і знижують артеріальний тиск. Тому спаржа вважається природним ліками, які запобігают утворенню тромбів.

Варити спаржу потрібно лише пару хвилин в підсоленій воді, потім лише збризнути розтопленим вершковим маслом або оливковою олією і подавати як гарнір.

5. Гранат

Гранат містить багато фітохімічних речовин, які захищають слизові оболонки артерій від запалень і пошкоджень. Гранатовий сік стимулює утворення в організмі окису азоту, що розширює судини і покращує рух крові в судинах.

6. Броколі

Брокколі багата на вітамін К, який необхідний для зміцнення кісток і запобігання відкладення кальцію в холестеринових бляшках.

Крім того, у броколі багато клітковини, яка нормалізує кров'яний тиск і рівень холестерину. Вживайте броколі в супах і в якості гарніру. І чим частіше, тим краще.

7. Куркума

Спеція куркума має дуже сильну протизапальну дію, оскільки містить куркумін. Запалення є основною причиною атеросклерозу та подальшого затвердіння артерій. Куркумін же сприяє зменшенню жирових відкладень в артеріях на цілих 26%.

Додавати куркуму можна в перші і другі страви, а також в тепле молоко.

8. Хурма

Дослідження показують – поліфеноли, яких багато в цьому фрукті (хурма містить в два рази більше клітковини і більше антиоксидантів, ніж яблуко) можуть зменшити налипання холестерину на внутрішні стінки судин.

9. Журавлина

Дослідження показують, що багата калієм журавлина може допомогти знизити рівень поганого холестерину, а регулярне вживання цих кислуватих ягід може допомогти знизити загальний ризик серцево-судинних захворювань на цілих 40%!

10. Шпинат

Калій і фолієва кислота, які містяться в шпинаті, допомагають знизити кров'яний тиск, і, згідно з останніми дослідженнями, одна порція шпинату в день може допомогти знизити ризик серцевих захворювань на 11%.

У зимовий час свіжий шпинат можна замінити замороженим і додавати його в омлети, салати, пасту.