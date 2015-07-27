В Україні понад 150 тисяч дітей з інвалідністю

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Суттєво знизити рівень інвалідизації дітей, реформувати дитячі будинки та інтернати – це ті зміни, яких реально досягти шляхом впровадження системи раннього втручання на національному рівні», – наголосив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

За словами Уповноваженого, профілактика інвалідності, яка базуватиметься на ранній діагностиці порушень здоров’я дитини та своєчасній реабілітації, а також робота з сім’єю, в якій народилась дитина з проблемами розвитку, дозволить зменшити кількість випадків відмов від дітей.

Важливість впровадження системи раннього втручання також підкреслив Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі, поділившись результатами проведення відповідних реформ: «У Грузії на сьогодні близько 40 дітей, які знаходяться у дитячому будинку, всі інші – у сім’ях. Україні важливо відходити від радянської системи інтернатів».

Про міжнародний досвід, що сприятиме створенню ефективного підґрунтя для розвитку послуг раннього втручання в нашій державі, розповів Ерік Блюмкольк, Директор неурядової організації SOFT Tulip, Королівство Нідерланди.

Також у засіданні взяли участь батьки дітей з особливими потребами, які вже випробували систему раннього втручання і отримали позитивний результат.

Кулеба зазначив, що на сьогодні при Уповноваженому президента України з прав дитини створено експертно-консультативну раду з питань захисту прав дітей, яка тісно співпрацює з державним, громадським та міжнародним секторами і всебічно вивчає питання, пов’язані із захистом прав та інтересів дітей з інвалідністю. На початок поточного року в Україні зареєстровано 151125 дітей з інвалідністю віком до 18 років, що становить близько 2% від усього дитячого населення країни, і це – не враховуючи дітей із фізичними вадами без групи інвалідності. Ці цифри говорять про необхідність кардинальних змін, підкреслюється в повідомленні.