Кизил - природний антибіотик
14:57, 27 липня 2015Країна
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Користуйтеся тими антибіотиками, які подарувала нам природа.
Природні антибіотики допомагають при багатьох захворюваннях / Фото: УНІАН
Кисло-солодкий кизил багатий на фітонциди. Це означає, що вживання цієї ягоди ефективно знищує хвороботворні мікроби і бактерії, що проникли в організм.
Ця ягода допомагає при захворюванні нирок - пийте компот, зварений з кизилу і груші-дички. Курс лікування - два тижні.
При дисбактеріозі та діареї дітям і дорослим радять пити кисіль з кизилу. Нарешті, ця терпка ягода чудово лікує геморой - досить з'їдати протягом 5 днів по дві склянки стиглих ягід.
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