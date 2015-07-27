Кизил - природний антибіотик



Кисло-солодкий кизил багатий на фітонциди. Це означає, що вживання цієї ягоди ефективно знищує хвороботворні мікроби і бактерії, що проникли в організм.

Ця ягода допомагає при захворюванні нирок - пийте компот, зварений з кизилу і груші-дички. Курс лікування - два тижні.

При дисбактеріозі та діареї дітям і дорослим радять пити кисіль з кизилу. Нарешті, ця терпка ягода чудово лікує геморой - досить з'їдати протягом 5 днів по дві склянки стиглих ягід.