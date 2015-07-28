У першому півріччі майже вдвічі скоротилася смертність від СНІДу і туберкульозу серед ув'язнених

За 6 місяців 2015 року майже вдвічі скоротилася смертність від СНІДу і

туберкульозу серед ув'язнених у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошується, що в першому півріччі померли 260 осіб, що на 40 % менше, ніж за аналогічний період минулого року (453).

У ГПУ зазначають, що продовжують прийматися узгоджені заходи щодо недопущення випадків смерті ув'язнених у місцях позбавлення волі.