У першому півріччі майже вдвічі скоротилася смертність від СНІДу і туберкульозу серед ув'язнених

11:50, 28 липня 2015
Країна
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У першому півріччі померли 260 осіб, що на 40 % менше, ніж за аналогічний період минулого року (453).

Гуманитарный штаб Рината Ахметова открыл в Николаевском противотуберкулезном диспансере современную лабораторию / Фото: Гуманитарный штаб Рината Ахметова

За 6 місяців 2015 року майже вдвічі скоротилася смертність від СНІДу і

туберкульозу серед ув'язнених у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошується, що в першому півріччі померли 260 осіб, що на 40 % менше, ніж за аналогічний період минулого року (453).

У ГПУ зазначають, що продовжують прийматися узгоджені заходи щодо недопущення випадків смерті ув'язнених у місцях позбавлення волі.

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