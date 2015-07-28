В Україні стартує кампанія з виявлення гепатиту С серед військових, які беруть участь в АТО

В Україні стартує скринінгова кампанія з виявлення гепатиту “С” серед військовослужбовців, які беруть участь в АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор з політики та партнерства Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло Скала.

За його словами, за даними ВООЗ, в Україні до 8% населення має вірусний гепатит “С”. “Це приблизно три мільйони людей. Специфікою гепатиту “С” є його здатність тривалий час перебігати у прихованій формі. Людина, не маючи жодних зовнішніх симптомів, може бути інфікованою і передавати вірус іншим. Ризик інфікуватися гепатитом вдесятеро вищий, ніж ВІЛ, а діагностується він зазвичай на стадії цирозу або раку печінки. Через значну кількість поранених, ускладнення санітарних та соціально-економічних умов життя багатьох українців на сході значно зростає ризик щодо стрімкого поширення епідемії вірусних гепатитів. А скринінг на гепатити для мобілізованих не передбачено. У зоні проведення бойових дій майже немає засобів профілактики вірусних інфекцій”, - сказав Скала.

За його словами, попередній скриніг серед поранених у Головному військовому клінічному госпіталі виявив високі показники інфікованості на вірусні гепатити. “Альянс-Україна” за підтримки Міністерства оборони та МВС розпочинає впровадження пілотної програми, яка передбачає проведення 5000 скриніг-тестувань. Швидкі тести протягом 10-15 хвилин видають результати щодо наявності або відсутності антитіл до гепатиту “С”. Планується охопити до 2200 осіб у військових госпіталях, до 500 - у центрах реабілітації, 1200 - у військових частинах, 500 осіб у військових комісаріатах, та до 600 демобілізованих по всій Україні”, - сказав Скалал.

Він також поінформував, що “Альянс-Україна” вдалося закупити новітній препарат для лікування гепатиту “С” - “Собосфувір”, за найнижчою у світі ціною: 900 доларів за 12-тижневий курс лікування. Скала підкреслив, що домовитись про таку ціну вдалося завдяки тривалим перемовинам, і ця знижка не пов'язана з війною в Україні. “Ми сподіваємось, що ця ціна на препарат буде орієнтиром для державних закупівель, які здійснює МОЗ, і це дасть змогу придбати більше курсів лікування”, - сказав він.