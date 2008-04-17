Навіть малі дози алкоголю збільшують ризик раку молочної залози

Алкоголь, навіть в маленьких кількостях, збільшує ризик раку молочної залози. До такого висновку прийшли лікарі Національного інституту раку і Асоціації дослідження раку в Сан-Дієго /США/, що розглянули залежність між вірогідністю утворення пухлин у молочних залозах і активністю двох генів, залучених в метаболізм алкоголю.

У деяких формах раку молочної залози злоякісні клітини мають рецептори, чутливі до гормонів, типу естрогену. Медики спробували з`ясувати, чи впливає гормональний статус рецептора пухлини на прогресію захворювання. У дослідженні брали участь 184 тис. жінок. Онкологи відзначили, що ті, хто щодня вживав один келих будь-якого алкогольного напою, на 7% збільшували ризик раку в порівнянні з непитущими. Два спиртні напої в день підвищували ризик на 32%, а три або більш – на 51%. Фахівці підозрюють, що алкоголь надає ефект на розвиток хвороби через дію гормону естрогену.