В Україні немає достовірних даних щодо поширення гепатитів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні йшлося на прес-конференції у МОЗ.

Фахівці зазначали, що у 2014 році в Україні кількість лабораторно підтверджених хворих на гострі вірусні гепатити А, В, С становила 13 463 осіб, із них на хронічний вірусний гепатит В, С – 7 160 (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь).

Спостерігається тенденція до збільшення випадків гострого гепатиту А та хронічної форми гепатиту С. Хоча відсутність масштабного скринінгу і прихований епідемічний процес не дозволяють говорити про достовірні статистичні дані в Україні.

На 2015 рік Програмою передбачено закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В і С на суму 121 558,8 тис. грн (для порівняння, у 2014 році - 91 558,8 тис. грн.). Незважаючи на щорічне збільшення фінансування Програми, все одно вона фінансується недостатньо — лише на 20% від потреби.

Регіони забезпечуються необхідним лікуванням відповідно до заявок і обсягів фінансування — забезпечення збільшується пропорційно об’ємів закупівель, проте лікування для всіх, хто його потребує не вистачає. Окремо виникає питання щодо військовослужбовців, яким під час лікування у зв’язку із пораненням діагностують хронічні вірусні гепатити, а також забезпечення лікуванням тимчасово переміщених осіб. У зв’язку з чим МОЗ звертається до територіальних органів охорони здоров’я непокриту державним фінансуванням потребу в лікарських засобах проти гепатиту забезпечувати за кошти місцевих бюджетів.

Актуальність вірусних гепатитів пов’язана із тяжкими наслідками хвороби – формування хронічних форм захворювання, цирозу та раку печінки. П’ять основних вірусних гепатитів – А,В,С,D та Е є зовсім різними захворюваннями, вражають різні групи населення, призводять до різних ускладнень, але, за думкою ВООЗ, у кожній країні світу повинні бути запроваджені єдині дії з подолання пандемії вірусних гепатитів при одночасному прийнятті цілеспрямованих стратегій по відношенню до кожного окремого захворювання.

Світові науковці опублікували результати клінічних досліджень новітніх, більш ефективних та безпечних схем лікування з використанням нових препаратів. Спираючись на ці дані, в Україні ініційовано процедуру позачергового перегляду національних стандартів лікування, які будуть відповідати сучасним світовим стандартам.

Громадяни мають пам’ятати, що покращення санітарії та імунопрофілактика проти гепатитів А і В є найбільш ефективним способом боротьби із хворобами, гепатит С можна попередити через дотримання «безпечного» способу життя. Ефективність щеплення проти гепатитів А і В є більшою за 95%. Якщо ж його не зробити, у разі переходу у хронічну стадію гепатит В буде потребувати пожиттєвого лікування. Тому потрібно самостійно думати про попередження хоча б тих захворювань, від яких є захист. Є ризик інфікуватися під час переливання крові та ендоскопічних досліджень. Тому пацієнт не має соромитись запитати про методи знезараження інструментарію та чи відповідають дії медичних працівників цим методам. Не потрібно забувати про неконтрольовані з точки зору санепіднагляду заклади з татуювання та пірсингу, манікюру та педикюру, яких в країні дуже велика кількість, а заходи із знезараження та захисту інструментів проводять далеко не всі.

Отже, ніщо не заважає одержувати такі послуги з використанням власного інструменту. Важливим чинником у розповсюдженні хронічного вірусного гепатиту С є людина, яка не знає про свій статус щодо цього захворювання — він інфікований чи ні? Тому вкрай важливим є тестування широких верств населення на вірусні гепатити В і С. Доки людина не знає про свій статус, вона перебуває у групі ризику.