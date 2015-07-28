Донеччина: штаб Ахметова допомагає у лікуванні мирних мешканців, поранених при обстрілах

Авдіївка. У місцевій міській лікарні перебувають четверо постраждалих мирних жителів. Двоє з них – співробітники Авдіївського коксохімзаводу, отримали поранення при виконанні службових обов'язків, коли підприємство піддалося обстрілу.Їм надана фінансова допомога на подальше лікування.

Також на лікуванні у місцевій лікарні перебуває подружня пара, яка отримала поранення при обстрілі міста 22 липня. Гуманітарний штаб готовий оперативно надати необхідну медикаментозну допомогу, як тільки надійде заявка.

Мар'їнка і Курахове. Першу партію медикаментів передано подружжю з Мар'їнки, що потрапило під артилерійський обстріл біля власного будинку 19 липня. На даний момент чоловік та жінка перебувають у травматологічному відділенні міської лікарні Курахове, в обох множинні осколкові вогнепальні поранення нижніх кінцівок та черевної порожнини,самостійно вони не пересуваються. За словами лікаря, їм належить тривалий період лікування і реабілітації.

У лікарні №5 Запоріжжя проходять лікування 2-е поранених жителів Курахове. Чоловіки 1967 та 1989 року народження отримали численні травми внаслдіок обстрілу автомобіля на трасі поблизу мар'їнського КПП. Обидва знаходяться в стані середньої тяжкості. Фахівці Штабу Ріната Ахметова оперативно закупили і передали для них необхідні препарати. Прогнозований період лікування і реабілітації – більше 3-х місяців.

Волноваха. Днями в місцеву лікарню з легкими осколковими пораненнями надійшла жінка.

«Їй була надана невідкладна медична допомога, госпіталізації не потребувала. Ми готові надати медикаментозну підтримку при необхідності в подальшому лікуванні. На даний момент під нашим супроводом перебуває 9 постраждалих мирних жителів: одним ми вже передаємо необхідні медикаменти, для решти готові це зробити, якщо будуть відповідні заявки від лікарів», – розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

За розпорядженням Ріната Ахметова Гуманітарний Штаб надає супровід пораненим мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, пріоритетно дітям, починаючи з серпня 2014 року. За цей період адресну медичну допомогу отримали понад 450 осіб, у тому числі 80 дітей.