На Прикарпатті цього року заплановано оздоровити 100 тис. дітей
10:05, 17 квітня 2008Країна
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Кошти виділять із обласного бюджету
Понад 100 тис. прикарпатських дітей заплановано оздоровити під час цьогорічних літніх канікул.
Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації.
З обласного бюджету передбачено виділити на їх оздоровлення 4 млн. 12 тис. грн. Розпорядженням облдержадміністрації утворено обласну координаційну раду з питань оздоровлення школярів.
В Івано-Франківській області мешкає 172 тис. дітей шкільного віку, з яких 1 тис. 172 - діти-сироти, 52 тис. - діти з малозабезпечених, багатодітних сімей.
Торік за підсумками оздоровлення школярів кращими було визнано Косівський, Калуський, Рожнятівський та Снятинський райони, з бюджетів яких на літнє оздоровлення виділялося від 180 до 300 тис. грн.
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