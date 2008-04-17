На Прикарпатті цього року заплановано оздоровити 100 тис. дітей

Понад 100 тис. прикарпатських дітей заплановано оздоровити під час цьогорічних літніх канікул.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації.

З обласного бюджету передбачено виділити на їх оздоровлення 4 млн. 12 тис. грн. Розпорядженням облдержадміністрації утворено обласну координаційну раду з питань оздоровлення школярів.

В Івано-Франківській області мешкає 172 тис. дітей шкільного віку, з яких 1 тис. 172 - діти-сироти, 52 тис. - діти з малозабезпечених, багатодітних сімей.

Торік за підсумками оздоровлення школярів кращими було визнано Косівський, Калуський, Рожнятівський та Снятинський райони, з бюджетів яких на літнє оздоровлення виділялося від 180 до 300 тис. грн.