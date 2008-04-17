В Єгипті у дворічного хлопчика виявлено пташиний грип

Міністерство охорони здоров`я і народонаселення Єгипту оголосило сьогодні про новий випадок зараження людини пташиним грипом. Небезпечний вірус H5N1 виявлено у дворічного хлопчика з провінції Шаркія в дельті Нілу.

Минулого тижня в країні від цього захворювання померла 30-річна жінка. Всього з початку розповсюдження в Єгипті пташиного грипу в лютому 2006 року зафіксовано 50 випадків захворювання серед людей, 22 із них закінчилися летальним результатом.

"24"