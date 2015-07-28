Сьогодні - Всесвітній день боротьби з гепатитами

На початок 2015 року захворюваність на хронічний гепатит В в Україні склала 3,36 на 100 тис. населення.

Як передає кореспондент, про це йшлося на круглому столі, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з гепатитом.

Експерти наголошували, що вірусний гепатит В є глобальною недооціненою проблемою для системи охорони здоров'я. Згідно з офіційною статистикою, сьогодні більше 2 мільярдів людей у світі інфіковані вірусом гепатиту B. Приблизно 780 000 людей щорічно помирають від цирозу та раку печінки у результаті хронічного гепатиту В та ще 130 тисяч від гострого гепатиту В.

Це захворювання можна попередити за допомогою безпечної та високоефективної вакцини від гепатиту B. Проте більшість людей все ще не інформовані про ризики інфікування вірусом гепатиту В, а також про методи попередження та боротьби з даними захворюванням.

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) у своїй стратегії по боротьбі з гепатитами приділяє основну увагу таким напрямам:

підвищенні рівня інформованості;

формуванні політики на підставі реальної ситуації;

профілактика гепатиту за допомогою повного курсу вакцинації всіх новонароджених 3 дозами протягом першого року життя, забезпечення безпеки ін'єкцій тапрепаратів крові;

доступі до служб моніторингу, скринінгу і лікування при гепатиті В.

З 1982 року в усьому світі використано більше 1 мільярда доз вакцини проти гепатиту В. У багатьох країнах, де зазвичай від 8% до 15% дітей ставали хронічно інфікованими вірусом гепатиту В, вакцинація скоротила показники хронічної інфекції серед імунізованих дітей до менше ніж 1%.

«Рівень охоплення 3-ма дозами вакцини від гепатиту В в Україні – менше 50%, що є незадовільним показником. Громадськість повинна говорити про цю проблему. Вакцинація за бюджетні кошти в Україні сьогодні добровільна», - зазначив головний позаштатний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

«Рівень інфікованості вірусом гепатиту B вагітних жінок в Україні залишається достатньо високим, що робить вакцинацію новонароджених особливо актуальною. При цьому ризик розвитку хронічної форми гепатиту В з вкрай несприятливим результатом в майбутньому, для дитини першого року життя становить 90%», - додав Федір Лапій.