В Україні за 15 місяців збройного конфлікту загинуло майже 7 тис. осіб - ООН

Майже сім тисяч людей загинули, понад 17 тисяч постраждали за 15 місяців збройного конфлікту в Україні, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря Управління верховного комісара ООН з прав людини Сесіль Пуйї.

"З середини квітня 2014 року по 27 липня 2015 року загинули принаймні 6832 особи (цивільні і військові) і щонайменше 17087 людей були поранені в зоні конфлікту на сході України", - сказала вона.

Ці цифри включають в себе також 298 жертв катастрофи малайзійського Boeing.

Представник УВКПЛ ООН підкреслила, що всі підрахунки є приблизними і ґрунтуються на даних, отриманих Моніторингової місією ООН з прав людини на Україні та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Ці дані неповні через неповну картину у певних географічних районах і часових періодах, а також через загалом неповноцінну звітності. ММПЛ ООН та ВООЗ вважають, що реальна кількість жертв вища", - додала Пуйї.

За її словами, зростання кількості жертв конфлікту в Україні в певні часові відрізки також не обов'язково означає, що люди загинули саме в цей час, але може свідчити про дату реєстрації смерті.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

З середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях триває антитерористична операція.