БФ «Розвиток України» передасть допомогу п`яти обласним тубдиспансерам

З 26 листопада 2007 по 27 січня 2008 року в містах Кременчук, Миколаїв, Маріуполь, Запоріжжя, Мелітополь, Северодонецьк, Донецьк, Макіївка, Горлівка проходила спільна акція Благодійного фонду «Розвиток України» і мережі супермаркетів «Амстор» зі збору засобів для поліпшення перебування пацієнтів у п`яти обласних протитуберкульозних диспансерах.

Жителі цих міст не залишилися байдужими до проблеми епідемії туберкульозу в країні – всього було зібрано 70 000 гривень. Фонд додав зі свого бюджету ще 30 000 гривень, і, виходячи з принципу соціальної справедливості, кожен обласний тубдиспансер одержить продуктові, гігієнічні пакети та інші предмети першої необхідності для пацієнтів на суму 20 000 гривень.

21 квітня – Полтава. Обласний протитуберкульозний диспансер одержить дитячі лікарняні ліжечка, іграшки, продуктові і гігієнічні набори.

22 квітня - с. Надбугське Миколаївської області. У обласний тубдиспансер будуть завезені продукти і засоби гігієни.

23 квітня – Запоріжжя. Обласному туберкульозному диспансеру, на прохання лікарів, будуть передані сучасні дитячі інгалятори.

24 квітня – Луганськ. Обласний протитуберкульозний диспансер одержить продуктові і гігієнічні набори.

25 квітня - Донецьк. Обласна клінічна туберкульозна лікарня одержить набори посуду з неіржавіючої сталі.

Детальнішу інформацію про час і місце проведення заходів ви можете одержати в прес-службі Благодійного фонду «Розвиток України» за телефонами: +38 044 502 52 14; +38 050 474 34 42.