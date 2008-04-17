Купуючи сік, зверніть увагу на термін зберігання

Всі знають: сік — продукт корисний. Він збагачує організм мінеральними речовинами, вітамінами, органічними кислотами. Звичайно, ідеальний варіант — це фреш. На жаль, не завжди можна знайти час, щоб потішити себе свіжоприготованим напоєм. Ось і йдемо за користю до найближчого супермаркету. Але далеко не кожен сік із пакету дійсно йде на користь.

Більшість соків одержують або з концентрату, або методом прямого віджимання (цю інформацію ви знайдете на упаковці). Приготовані методом прямого віджимання — найкорисніші, адже цей спосіб переробки дозволяє зберегти максимум цінних речовин.

Як правило, ми вибираємо прозорий, а значить, освітлений, пропущений через спеціальний фільтр, напій. Соки з м`якоттю подобаються не всім. А вони заслуговують особливої уваги. У такому продукті містяться пектини, які виводять з організму радіонукліди, покращують травлення і підтримують мікрофлору кишечнику.

Щоб переконатися, що ви купуєте дійсно натуральний продукт, уважно вивчите його склад. У ньому не повинно бути консервантів (сік зберігається завдяки температурній обробці і особливій упаковці), стабілізаторів, фарбників. Іноді в соку може бути цукор (це стосується соків з м`якоттю), а також сіль і спеції (в овочевих соках), це цілком допустимо.

Термін зберігання більшості натуральних соків — до двох років. Але, щоб бути упевненими, що сік не втратив свої цінні якості, краще вибирати продукт «не старший» за півроку.

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