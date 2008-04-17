Гастрит передається через поцілунок?

Отримати гастрит можна через регулярне вживання міцної кави і викуреним натщесерце цигаркам, а також смакуючи смаженими стравами, запиваючи їх газованою водою. Проте зараз медики переконані, що причина в іншому. Гастрит провокує бактерія - гелікобактер пілорі. Підхопити її можна через посуд, вилки, ложки і навіть поцілунок. Але це не означає, що коли бактерія потрапила у організм, гастрит гарантований. Для цього мають бути ще й сприятливі фактори. А це вже відмова від сніданку, переїдання ввечері, гостра і жирна їжа, паління і вживання алкоголю

Живіт заболів після грипу

Гастрит – це запалення слизової оболонки шлунка. На ранніх етапах його можна успішно позбутися. Але “запущений” гастрит може перерости у виразку.

- Найчастіше причиною гастриту стає надмірне вживання медикаментів, - каже Олена Самогаль, гастроентеролог, професор кафедри медуніверситету, доктор медичних наук. – Найчастіше це аспірин, парацетамол, індометацин.

Одного разу до лікаря звернувся чоловік зі скаргами на болі в животі, нудотою. Розповів, що віднедавна рвав кров’ю. Саме це найбільше занепокоїло хворого. Як виявилося, нещодавно він захворів на грип і, щоб швидко піднятися на ноги, приймав по п’ять таблеток аспірину на день. Апетиту в чоловіка не було, він практично нічого не їв. Але випалював півтори пачки цигарок на день. Вже наступного дня хворий відчув важкість в шлунку, а через день гострий біль. Після огляду виявилося, що в нього гастрит. Чоловіка госпіталізували, а для повного видужання запропонували кинути палити.

- Основними симптомами гастриту є біль у верхній частині шлунку, нудота, блювота, печія, відрижка кислим або щойно прийнятою їжею, - пояснює лікар. - При пониженій секреції шлунку з’являється тупий розпираючий біль після прийому їжі, здуття живота. Може бути зниження апетиту. При підвищеній секреції – гострий біль натщесерце .

У старших людей гастрит з’являється через атрофію (витончення – прим. ред.) слизової оболонки шлунка.

Гастрит лікують медикаментами, - каже Олена Самогаль. – При бактеріальному гастриті використовують антибактеріальні препарати. При підвищеній секреції шлунку використовують медикаменти, які її понижують. А понижену секрецію лікують препаратами, які підвищують моторику шлунку. Під час лікування потрібно дотримуватися дієти, тобто виключити з раціону гостру і смажену їжу.

А загалом, щоб шлунок добре працював, потрібно обмежити вживання солодкого та страв із тіста. Не використовувати дуже гострі приправи для приготування їжі, слідкувати за раціоном харчування, щоб щодня був гарячий повноцінний сніданок, обід і вечеря. Щодо вечері, то лікарі радять їсти за три-чотири години до сну.

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