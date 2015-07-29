Підписано закон щодо оздоровлення дітей учасників бойових дій та дітей переселенців

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Цим законом врегульовується питання фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку вищезазначених категорій дітей. Названі категорії дітей визнаються такими, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Фінансування послуг з їх оздоровлення та відпочинку здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.

Зазначений закон був ухвалений Верховною Радою України 14 липня поточного року.