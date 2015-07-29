Підписано закон щодо оздоровлення дітей учасників бойових дій та дітей переселенців
14:35, 29 липня 2015Країна
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон України № 592-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо оздоровлення дітей учасників бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи».
Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів Фото: УНИАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Цим законом врегульовується питання фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку вищезазначених категорій дітей. Названі категорії дітей визнаються такими, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Фінансування послуг з їх оздоровлення та відпочинку здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
Зазначений закон був ухвалений Верховною Радою України 14 липня поточного року.
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