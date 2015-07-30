Місцева влада зобов'язана відшкодовувати пацієнтам кошти, витрачені на інсулін - Яценюк

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, таке доручення прем’єр дав сьогодні на засіданні уряду.

Яценюк повідомив, що під час учорашньої поїздки до Луцька поспілкувався з місцевою жителькою, яка хворіє на діабет. Жінка повідомила, що за придбання ін’єкційного інсуліну місцева влада надає відшкодування, а за ліки, що знижують рівень цукру, – ні.

«Це компетенція безпосередньо органів місцевої влади і областей. Але, на жаль, не всі органи місцевої влади прийняли відповідні рішення», - наголосив глава уряду.

Яценюк доручив міністру охорони здоров’я України Олександру Квіташвілі терміново провести селекторну нараду із заступниками голів обласних адміністрацій «з тим, щоби на обласних рівнях були прийняті рішення про виплату відшкодувань за рахунок коштів бюджету діабетикам».