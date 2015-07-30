Штаб Ахметова видав мешканцям Донбасу вже близько 4 млн наборів виживання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь на брифінгу в Києві.

«У липні Гуманітарний штаб відправив 2 гуманітарні рейси, які доставили 4800 тонн продуктів для формування 395 тисяч дорослих і 39 тисяч дитячих наборів. Ці набори призначені для мирних жителів Донбасу по обидві сторони від лінії зіткнення», - сказала Філь.

Вона підкреслила, що виконання планів поставок на контрольованих територіях дозволило відкрити всі пункти видачі гуманітарної допомоги Штабу.

«На даний момент в 17 містах на неконтрольованій території Донецької і Луганської областей працює 31 пункт видачі допомоги найбільш соціально незахищеним мирним людям. У липні волонтери Штабу видали 325 460 дорослих продуктових наборів і 27 500 дитячих наборів по обидва боки лінії зіткнення», - сказала Філь.

«Штаб Ріната Ахметова, керуючись принципом допомоги тим, хто найбільше її потребує, доставляє і видає набори виживання мирним жителям Донбасу там, де не завжди є можливість відкрити постійний пункт видачі, особливо на лінії зіткнення. Такі мобільні видачі дозволяють максимально контролювати якість обслуговування та допомагати тим людям, які гостро потребують продуктів харчування, але через бойові дії відрізані від цивілізації, і не можуть дістатися стаціонарних пунктів видачі. Дотягнутися до найвіддаленішого села Донецької області по обидва боки і надати місцевим жителям максимальну допомогу – таке завдання стоїть перед командою мобільних бригад видачі Гуманітарного штабу», - сказала Філь.

Вона уточнила, що в липні бригади мобільної видачі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова забезпечили наборами виживання 5161 мирного мешканця віддалених сіл Донецької області на непідконтрольній території та 5000 переселенців з Донбасу і мешканців на лінії зіткнення.

«Допомогу отримали люди похилого віку, інваліди, багатодітні родини та інші соціально незахищені категорії населення. Також дитячі набори виживання отримали сім'ї, які виховують малюків до 2-х років. За весь час роботи бригад мобільного видачі було видано 22 тисячі набори виживання», - сказала Філь.

Вона також поінформувала, що у зв'язку з посиленими обстрілами, в липні на гарячу лінію Штабу знову стали надходити дзвінки з проханням допомогти мирним пораненим.

«На даний момент Гуманітарний штаб Ріната Ахметова надає адресну допомогу на лікування та отримує оперативну інформацію про стан здоров'я 9 мирних жителів Донецької області, які отримали важкі осколкові поранення в ході обстрілів за останні 2 тижні. Це жителі Авдіївки, Мар'їнки, Курахове і Волновахи. Всього в липні 283 людини отримали індивідуальну адресну допомогу. За весь час роботи Штабу адресну допомогу отримали 20 195 осіб», - сказала Філь.