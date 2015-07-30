Розмальовки допоможуть дитині позбутися страху і тривог - психологи
У рамках програми «Психологічна допомога дітям» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова випустив розмальовку «АНТИСТРЕС для дітей та батьків».
Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіла координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь на брифінгу в Києві.
За її словами, розмальовка допоможе дітям без психолога, в щоденних ігрових моментах з допомогою змінити ставлення до старшних подій, зокрема, війни, оскільки ставлення дитини буде змінюватися разом з квітами, які він вибере.
«Книжка-розмальовка створена силами співробітників «Психологічної допомоги дітям». Мета нового проекту – дати батькам і дітям додатковий інструмент для подолання страхів, стресів, хвилювань. Діти - найбільш постраждала внаслідок війни категорія населення. Психологи Гуманітарного штабу рекомендують цю книжку всім дітям та їх батькам, які зіткнулися з війною. Символічна розповідь про хлопчика, у чиє місто прийшов руйнівний ураган, допоможе батькам пояснити дитині, що відбуваються, дати відчуття життя і кінцівки всього поганого в світі. На думку фахівців, у дітей переважає мислення символами. Тому історію, описану в розфарбуванні, дитина може ідентифікувати з собою і, таким чином, легше пережити події у реальності. Розфарбовування ілюстрацій з включенням дрібних деталей, дозволить дитині краще відчути і осмислити історію, перекласти свої свідомі і несвідомі страхи на папір, виплеснути переживання», - сказала Філь.
З 3 серпня розмальовка з'явиться в Психологічних центрах штабу в Донецьку, Макіївці, Києві та Маріуполі, де всі бажаючі зможуть отримати її безкоштовно. Крім того, з сьогоднішнього дня вона представлена на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, звідки її можна самостійно завантажити та роздрукувати.