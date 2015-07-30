Розмальовки допоможуть дитині позбутися страху і тривог - психологи

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіла координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь на брифінгу в Києві.

За її словами, розмальовка допоможе дітям без психолога, в щоденних ігрових моментах з допомогою змінити ставлення до старшних подій, зокрема, війни, оскільки ставлення дитини буде змінюватися разом з квітами, які він вибере.

«Книжка-розмальовка створена силами співробітників «Психологічної допомоги дітям». Мета нового проекту – дати батькам і дітям додатковий інструмент для подолання страхів, стресів, хвилювань. Діти - найбільш постраждала внаслідок війни категорія населення. Психологи Гуманітарного штабу рекомендують цю книжку всім дітям та їх батькам, які зіткнулися з війною. Символічна розповідь про хлопчика, у чиє місто прийшов руйнівний ураган, допоможе батькам пояснити дитині, що відбуваються, дати відчуття життя і кінцівки всього поганого в світі. На думку фахівців, у дітей переважає мислення символами. Тому історію, описану в розфарбуванні, дитина може ідентифікувати з собою і, таким чином, легше пережити події у реальності. Розфарбовування ілюстрацій з включенням дрібних деталей, дозволить дитині краще відчути і осмислити історію, перекласти свої свідомі і несвідомі страхи на папір, виплеснути переживання», - сказала Філь.

З 3 серпня розмальовка з'явиться в Психологічних центрах штабу в Донецьку, Макіївці, Києві та Маріуполі, де всі бажаючі зможуть отримати її безкоштовно. Крім того, з сьогоднішнього дня вона представлена на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, звідки її можна самостійно завантажити та роздрукувати.