ОБСЄ виділила кошти євро на психологічну допомогу учасникам АТО

«Близько 245 тисяч євро – на два проекти», - сказав він, відповідаючи на питання про обсяги фінансування зазначених проектів з боку ОБСЄ.

Новий проект з психологічної реабілітації передбачає залучення фахівців з Ізраїлю для навчання українських тренерів. Ті у свою чергу проводитимуть інструктаж для психологів, які працюють безпосередньо з бійцями перед прибуттям в АТО, під час перебування в зоні бойових дій і повернення до мирного життя. Початок роботи психологів з військовослужбовцями планується наступного року.

За словами Шевченка, після початку АТО Україна зустрілася з відсутністю системи реабілітації для бійців. Міністерство соціальної політики розпочало переговори з багатьма міжнародними організаціями, зокрема й НАТО і ОБСЄ, щодо допомоги Україні у створенні системи психологічного відновлення військовослужбовців, проте ефективну співпрацю було налагоджено лише з ОБСЄ.

Як повідомлялося, в 2012 році Мінсоцполітики та ОБСЄ розпочали спільну реалізацію проекту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям збройних сил України», спрямованого на перенавчання й подальше працевлаштування військових після звільнення зі служби.

Раніше прес-служба Мінсоцполітики повідомляла, що міністерство планує створити загальнодержавну систему реабілітації учасників АТО з урахуванням зарубіжного досвіду адаптації військовослужбовців в постконфліктних ситуаціях у рамках Плану заходів з медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО.

У середині червня Мінсоцполітики запропонувало трастовому фонду НАТО взяти участь в організації медичної та психологічної реабілітації учасників АТО. В рамках цього проекту, зокрема, пропонувалося відкрити відділення реабілітації в санаторії «Перемога» в Києві.