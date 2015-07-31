Правонаступник "Вектор-Фарми" вимагав ще 10 млн за ліки для хворих на ВІЛ/СНІД

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

«Суд прийняв єдине вірне рішення у цій справі. На попередньому судовому засіданні ми надали велику доказову базу з посиланням на законодавство і широку судову практику про те, що фінансова криза, коливання курсу валют не є істотним приводом міняти в примусовому порядку умови оплати», - підкреслила перший заступник міністра охорони здоров’я Олександра Павленко.

Як повідомлялося раніше, "Вектор Фарма" подала позов до МОЗ України до Господарського суду Києва про підвищення суми договору з 52 до 62 млн грн у зв'язку з підвищенням вартості препаратів через стрибок курсу валют.

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"Вектор-Фарма" в грудні 2014 року стала переможцем тендеру на поставку препаратів від ВІЛ/СНІД на 52,6 млн грн і отримала 100% передоплати за поставку препаратів індійського виробника. При цьому контракт з постачальником передбачав можливість постачання препаратів протягом 180 днів після підписання контракту.

Разом з тим, за даними ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», незважаючи на 100%-ву передоплату вартості препаратів державою, протягом першого півріччя 2015 року препарати так і не були поставлені, що поставило під загрозу життя 30 тисяч ВІЛ-позитивних людей в Україні.