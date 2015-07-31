Ізраїль допоможе Україні у створенні реабілітаційних центрів для постраждалих під час бойових дій на Донбасі

Про це йшлося під час зустрічі віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка з послом Держави Ізраїль в Україні Еліавом Бєлоцерковські, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Зубко зауважив, що «нині Україна живе у режимі постійної військової агресії, і досвід Ізраїлю – як виживати і розвиватись за таких умов – є надзвичайно важливий для нас».

«Ми знаємо про накопичений досвід та знання Ізраїлю з надання не лише медичної, а й психологічної допомоги військовим і цивільним, які постраждали під час військових дій. Застосування цього досвіду, а також допомога ізраїльських психологів українським колегам дадуть необхідні інструменти для реабілітації українців, які постраждали від військових дій на Сході», - наголосив Зубко.

У свою чергу Бєлоцерковські наголосив, що Україна є важливим партнером Ізраїлю: «Ми намагаємось допомагати Україні всіма силами». Посол висловив готовність Ізраїлю надавати допомогу Україні у створені реабілітаційних центрів та залученні фахівців для навчання українських психологів та реабілітологів. «Ми маємо великий досвід, як країна, яка постійно перебуває в умовах військового конфлікту», - зазначив посол.