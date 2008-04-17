Землю «Житлобуду» на території Жовтневої лікарні виділили законно

16 квітня Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог громадян В.БЕРЕЗОВСЬКОГО і В.БАРАША, які протестували проти будівництва компанією «Житлобуд» житлового будинку по вул. Шовковичній, 39/1 (на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Житлобуд».

Як говориться в повідомленні, 12 березня ц.р. позивачі звернулися до Шевченківського райсуду із заявою про визнання недійсним і скасування рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року, яким ТОВ «Житлобуд» було виділено під забудову земельну ділянку площею 0,06 га.

У судновому засіданні, окрім позивачів і представників компанії «Житлобуд», взяли участь представники КМДА, Інституту фізіології імені О.Богомольца НАН України, Олександрівської клінічної лікарні.

За даними прес-служби, судом було встановлено, що при відведенні земельної ділянки Київрадою попереднього скликання не було допущено жодних порушень законодавства, а проект відведення ділянки було розроблено відповідно до встановлених вимог.

У повідомленні також наголошується, що суд окремо досліджував питання наявності якихось відомостей про масові поховання померлих у XIX-XX століттях під час епідемії чуми на території Олександрівської клінічної лікарні.

«З`ясувалося, що за результатами всіх експертиз проб грунту (буріння проводилося на глибині від 1 до 34 метрів), які проводилися як вітчизняними, так і американськими вченими, жодних підтверджень наявності в грунті збудників інфекцій виявлено не було», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє відновити сад на території Жовтневої лікарні Києва, де велося будівництво житлового будинку.

За даними першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, 28 березня ц.р. ТОВ «Фінансово-будівельна компанія Житлобуд» в односторонньому порядку ухвалило рішення зупинити будівництво житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А в м. Києві (на території Жовтневої лікарні).

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зупинив будівництво житлового будинку на території Олександрівської (Жовтневої) клінічної лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями, підписавши відповідне розпорядження від 31 березня 2008 року.

На думку депутата Київської міської ради, лікаря Ольги БОГОМОЛЕЦЬ, заборона будівництва на території Олександрівської клінічної лікарні Києва не легітимна до рішення сесії Київської міської ради.