Діти зі Львівщини, батьки яких в АТО, оздоровлюватимуться в Ізраїлі

20 дітей зі Львівщини, батьки яких загинули чи беруть участь в антитерористичній операції на Донбасі, пройдуть 10-денний курс оздоровлення в Ізраїлі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 2 липня до Ізраїлю зі Львова вилетять 20 школярів 9 - 14 років, які протягом 10 днів відпочиватимуть у передмісті Єрусалиму на базі школи-пансіону та коледжу Goldstein Youth Village.

Goldstein Youth Village також широко відома у світі під назвою "Хава" (на івриті звучить Havat HaNoar HaTzioni) була заснована ще у 1949 році для дітей, постраждалих від Голокосту. Сьогодні тут навчаються і живуть студенти із різних країн світу.

Відправленню дітей на відпочинок до Ізраїлю сприяли Посольство Ізраїлю в Україні та авіакомпанія МАУ.