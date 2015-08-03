Процес національної реєстрації перешкоджає доступу на український ринок необхідних вакцин

Як повідомили УНІАН у МОЗ, на зустрічі порушували й питання реалізації спільної процедури реєстрації лікарських засобів, які пройшли прекваліфікацію ВООЗ.

На думку іноземних фахівців, процес національної реєстрації вакцин перешкоджає доступу на український ринок необхідного переліку імунобіологічних препаратів. Україна сьогодні змушена закуповувати вакцини за завищеними цінами, і в результаті покриття потреб складає всього лише 50-60% . Тому внесення змін до законодавства України в частині реєстрації вакцин було б дуже важливим кроком до удосконалення процедури отримання у вигляді гуманітарної допомоги необхідних препаратів, - вважають члени прекваліфікаційної комісії Штаб квартири ВООЗ в Женеві.

Комісія працює в Україні, аби надати всю необхідну технічну допомогу в постачанні прекваліфікованих вакцин в Україну, - зазначив координатор комісії Марк МакДоналд: «Але є труднощі, пов`язані з обов`язковою національною реєстрацією вакцин, що на міжнародному рівні є унікальною вимогою. Ми можемо надати необхідні консультації, аби допомогти не лише з технічним обміном, але й з національною реєстрацією, хоча цей процес є доволі важким», - додав представник ВООЗ.

У свою чергу, заступник Міністра охорони здоров`я Ігор Перегінець зауважив, що Україна планує адаптувати нормативно-законодавчу систему відповідно до міжнародних вимог, але це потребує часу: «Процеси, коли ми готуємося отримати вакцину і коли вона вже в країні, розмежовані. В деяких випадках є формальні перепони, що не дозволяють використовувати ті вакцини, які вже надані. Також є потреба в сприянні виходу України на глобальні ринки. Тому рекомендації місії, її експертна оцінка нам дуже потрібні», - зазначив Ігор Перегінець.

Нагадаємо, з метою отримання якісних препаратів, а також полегшення доступу до лікарських засобів, які відповідають єдиним міжнародним стандартам якості, безпеки та ефективності боротьби з ВІЛ/СНІДом, малярією, туберкульозом та проблемами репродуктивного здоров'я, була розроблена програма ВООЗ по прекваліфікації. Вона включає в себе оцінку фармацевтичної продукції та інспектування фармацевтичних підприємств та контрактно-дослідних організацій, прекваліфікацію лабораторій контролю якості лікарських засобів, а також просування лікарських засобів, якість яких не викликає сумнівів.