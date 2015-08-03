Перша допомога при харчовому отруєнні

Харчове отруєння може бути двох видів: отруєння мікроорганізмами і отруєння токсинами/ hellokitchen.ru

В обох випадках спостерігається гострий біль у животі, нудота та блювання, діарея, головний біль і слабкість. Всі ці симптоми проявляються протягом однієї-двох годин, пише Здоров'я.

Якщо ви відчули, що отруїлися:

Ідеально, якщо під рукою є препарати, які називаються «сорбенти». Приймайте їх згідно інструкції.

Можна штучно викликати блювоту. Так ви видалите залишки шкідливої їжі з організму. Немає сенсу викликати блювоту, якщо з моменту прийому їжі пройшло більше двох годин, так як вся їжа вже перетравилася. Для того, щоб викликати блювоту потрібно залпом випити 5-6 склянок води (можна підсоленій) і натиснути на корінь язика.

Пийте багато води для того, щоб уникнути зневоднення. Це важливо як у випадку блювоти, так і рідкого випорожнення.

Навіть якщо вам стало легше, потрібно обов'язково звернутися до лікаря. До візиту до лікаря не варто їсти важких продуктів, краще посидіти на «сухариках з чаєм».

Швидку допомогу при отруєнні необхідно негайно викликати, якщо:

хворий належить до груп ризику (діти грудного віку, літні люди, люди, які страждають хронічними захворюваннями);

спостерігаються яскраво виражені важкі симптоми отруєння (часті водянисті випорожнення з кров'яними виділеннями, безперервна блювота);

температура тіла піднімається вище 38 градусів;

у хворого спостерігається слабкість, затримка сечовипускання, сухість у роті, затримка дихання.