Корисні властивості кавуна

Кавун має низьку калорійність - лише 38 ккал на 100 г м'якоті. Відмінний продукт для розвантажувальних днів – стимулює травлення і обмін речовин, не викликаючи при цьому апетита – на відміну, наприклад, від яблук.

Проводить генеральне прибирання в організмі. Кавун – відмінний сечогінний, жовчогінний і очисний засіб, допомагає знизити рівень холестерину, запобігти утворенню каменів у нирках.

Уповільнює старіння. Зсередини – за рахунок високого вмісту фолієвої кислоти, наявність антиоксидантів та інших біологічно активних речовин і відмінного мінерального складу (калій,магній,залізо, марганець). Кавунові вмивання і маски покращують колір обличчя, підвищують пружність шкіри.

Арбуз дозволено вживати діабетикам, щоправда у незначній кількості.

Зміцнює ясна - кавуновим соком добре полоскати рот.