Лікарям доведеться працювати на 5 років довше, щоб вийти на пенсію

Відповідне рішення було закріплено в постанові уряду від 29 липня 2015 року №529 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України».

Згідно з документом, пенсії за вислугу років для працівників зазначених сфер призначатимуться за наявності стажу роботи не менш як 25 років і 6 місяців з 1 квітня 2015 року. Щороку мінімальна вислуга підвищуватиметься на півроку і до 1 квітня 2024 року становитиме 30 років.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету міністрів від 4 листопада 1993 року №909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я і соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» встановила мінімальний стаж роботи в 25 років для виходу на пенсію працівникам перелічених сфер.