При обстрілі Горлівки постраждав 7-річний хлопчик

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, дитина отримала важку черепно-мозкову травму з осколковим пораненням лобової частини під час обстрілу міста в ніч з 29 на 30 липня 2015 року. В будинок, де проживала родина, потрапив снаряд. Мама дитини загинула.

На даний момент хлопчик знаходиться в нейрореанімації Донецького обласного територіально-медичного об'єднання (ДОКТМО) в стабільно важкому стані.

«Медики прогнозують поліпшення стану дитини та можливість переведення його у відділення. Штаб Ріната Ахметова оперативно зв'язався з лікарем, щоб отримати необхідні медичні довідки і заявки на медикаменти. Як тільки така заявка буде отримана, ми передамо всі необхідні дитині медикаменти», – розповіла Юлія Герасименко, фахівець напряму «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

На сьогоднішній день Гуманітарний штаб надає адресну медичну допомогу і отримує оперативну інформацію про стан здоров'я 10 мирних мешканців Донецької області, серед яких 1 дитина, отримали важкі осколкові поранення в ході обстрілів за останні 3 тижні.

За розпорядженням Ріната Ахметова Гуманітарний Штаб надає супровід пораненим мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, пріоритетно дітям, починаючи з серпня 2014 року. За рік роботи адресну медичну допомогу отримали понад 450 осіб, постраждалих при обстрілі, у тому числі 81 дитина.