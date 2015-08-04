Три ефективні способи позбавитися зайвих калорій

Часом набрані калорії "аукуються" нам на стегнах, талії та руках. Постає питання як їх швидко скинути? Ось три види фітнесу, які допоможуть це зробити просто та з насолодою, пише Країна Здоров'я.

Коротке тренування - інтенсивний спосіб схуднення

Один з найефективніших варіантів - пліометрика. Ця методика передбачає швидкі стрибки. Такі рухи розвивають силу, швидкість і витривалість. Спосіб тренування застосовують легкоатлети і боксери, а за одну хвилину занять людина спалює 10 калорій.

Приземлятися необхідно дуже м'яко, а стрибати швидко.

Другий спосіб - коротке тренування. За 20 хвилин при великій інтенсивності ви можете спалити велику кількість калорій. Інтенсивність необхідно поступово збільшувати, вдаючись до підвищеної активності протягом 30 секунд.

Третій спосіб - суперсети. Ця форма інтервальних тренувань дуже високої інтенсивності передбачає виконання двох різних наборів вправ. Однак між тренуваннями не повинно бути перерви. Ці тренування ефективні для нарощування м'язів, а також для спалювання жиру за короткий період часу.