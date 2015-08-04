Лікувальні властивості базиліка

Крім того, він містить вітамін С, В2, РР, провітамін А, цукор, каротин, фітонциди, Р-рутин.

Базилік сприятливо діє на шлунково-кишковий тракт, відвар листя застосовують при кашлі.

Базилік чудово стимулює імунну систему. Він захищає майже від всіх інфекцій.

Базилік є потогінним та жарознижувальним засобом при грипі, більшості простудних і легеневих захворювань. Він видаляє зайвий слиз з легень і носових проходів, загострюючи чуттєве сприйняття, видаляє надлишок газів з товстої кишки, поліпшує всмоктування поживних речовин, зміцнює нервову тканину, покращує пам'ять. У вигляді напою з медом базилік може застосовуватися для прояснення розуму.

Так як базилік виявляє протибактеріальну дію, він легко справляється з проблемами порожнини рота: знищує бактерії, що викликають карієс, зубний камінь, наліт, неприємний запах з рота, виразки . Але в базиліці також містяться сполуки ртуті, що володіють бактерицидними властивостями, які можуть бути шкідливими для зубів при тривалому контакті з цією рослиною. Тому рекомендується уникати жувати листя базиліка.

Базелік використовується в боротьбі з метеоризмом, шлунково-кишкових захворюваннях, ензими, що містяться в базиліці, сприяють розпаду і спалюванню жирів в організмі – стимулюється схуднення. Зміцнює нерви, нормалізує сон.

Ще базилік зміцнює і підвищує потенцію.

Метил-кавикол, який міститься в ефірному маслі зміцнює імунну систему і підтримує молодість клітин. А евгенол і эстрагол стимулюють розумову діяльність.