Як врятуватися від спеки

Як розповіла директор запорізького Центру здоров'я Юлія Шпонько, особливо від спеки страждають люди c надмірною вагою. Найчастіше вони також мають проблеми з серцем. За останні кілька днів до медиків звернулися сотні пенсіонерів, всі вони втрачали свідомість на вулицях і в транспорті, пише inua.tv.

"Якщо людина почервоніла, сильно спітніла і почала падати, при цьому у неї в вухах шум і болить голова – вона отримала тепловий удар", – говорить медик. Часто для того, щоб привести "хворого" в почуття, досить перемістити його в прохолодне місце, дати води і намочити обличчя. Проте, якщо в результаті теплового удару температура тіла підніметься до 42 градусів, необхідно викликати "швидку". "Перевірити, коли при тепловому ударі пора викликати лікарів легко. Якщо шкіра стала сухою і людина не пітніє, значить потрібно викликати "швидку", – каже Юлія Шпонько.

Експерт радить носити з собою негазовану воду. При цьому вода повинна бути кімнатної температури. Пити воду можна кожні півгодини, але маленькими ковтками. Водою також можна змочити серветку і протерти обличчя.

Одягатися в світле. При цьому одяг має бути з натуральних матеріалів, наприклад, льону. Обов'язковий елемент гардеробу – панамка, кепка або солом'яний капелюшок. Головний убір врятує від сонячного удару.

Їсти овочі та фрукти. В спекотну погоду краще відмовитися від вживання жирної, гострої їжі. Також слідують обмежити вживання солодкого. Ці продукти підсилюють потовиділення.

Відмовитися від кави і міцного чаю. Крім води і компотів, можна пити зелений чай. Від алкоголю на час спеки медики радять взагалі відмовитися. Не можна пити пиво (воно зневоднює організм) і солодкі, газовані напої.

Не виходити на вулицю в період з 10 до 19 годин. При можливості, виходити на вулицю (і навіть на пляж) потрібно до 10 або після 19 годин. Особливо небезпечно знаходитися під сонцем з 11 до 13 годин.

Можна користуватися вентилятором, але обережно. Потік повітря з кондиціонера або вентилятора не повинен потрапляти на людину, a дути в бік. Ще обережніше потрібно використовувати кондиціонер.

За допомогою пульверизатора можна підвищити вологість у приміщенні. Також можна змочити хустинку і покласти собі на плечі.