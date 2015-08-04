У Станиці Луганській працюватиме логістичний центр для потреб місцевого населення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської ОВЦА.

За даними прес-служби, керівник Луганської ОВЦА Георгій Тука відвідав смт Станицю Луганську, яка останнім часом перебувала під постійним вогнем бойовиків. У населеному пункті очільник Луганщини ознайомився із масштабами руйнувань, ходом ремонтних робіт освітніх і медичних закладів та місцем для організації логістичного центру.

Як зазначили у прес-службі, розташувати логістичний центр запланували на площі біля автостанції. Параметр площі дозволяє організувати значну кількість місць торгівлі продовольчими товарами і товарами першої необхідності, а також розмістити мобільні засоби банківського обслуговування для здійснення соціальних виплат. Наявність у будівлі автостанції мереж електро-, водопостачання та водовідведення дозволяє організувати торгівельні місця відповідно до чинних санітарно-епідеміологічних норм. У разі початку обстрілу з боку терористичних угрупувань, технічні приміщення автостанція також можливо використовувати у якості укриттів для відвідувачів логістичних центрів.

«Ми також пропонуємо встановити постійні пункти спостереження для міжнародних організацій, що дозволить у значній мірі підвищити рівень безпеки цивільного населення під час роботи логістичного центру», – відзначив Георгій Тука.

Подібний центр, після погодження в РНБО, ми пропонуємо створити перед будинком культури у смт Новотошківському Попаснянського району».

Як повідомляв УНІАН, 20 липня президент України Петро Порошенко доручив головам обласних військово-цивільних адміністрацій прискорити відкриття на Донбасі гуманітарно-логістичних центрів, у яких передбачити можливість функціонування мобільних банківських установ, а також торгівельних точок, де люди зможуть купити їжу та ліки за цінами, нижчими, ніж на окупованих територіях.