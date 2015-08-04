МОЗ нарешті оголосить початок державних закупівель ліків

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров я України, вже фіналізувано усі номенклатури лікарських засобів для цьогорічних державних закупівель, на етапі завершення збір їх кількісної потреби з регіонів. Готуються технічні завдання по кожній програмі, потреби з яких зібрані.

Також сформовано склад Комітету з конкурсних торгів МОЗ України (наказ №466 від 24.07.2015 ). Головою Комітету призначено заступника Міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського.

Відтак вже протягом тижня заплановано оголосити перші конкурсні торги, пообіцяли у відомстві.